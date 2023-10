Ново проучване: Космическият боклук невидимо замърсява Земята

Н ово проучване установи, че космическите боклуци, създадени с цел изхвърляне, замърсяват Земята. Парчетата от ракети, космически станции и мъртви спътници, които изгарят при връщане в атмосферата, оставят миниатюрни следи от метал в атмосферата на нашата планета.

Засега не е известно какво може да е въздействието на тези следи. Но с нарастващия темп на изстрелване на неща в космоса се очаква количеството метални пари в стратосферата само да се увеличава.

Това е откритие, казва екипът от изследователи, ръководен от физика Даниел Мърфи от Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA), което изисква да се изследва въздействието на металните пари в атмосферата и да се прогнозира как ще се промени то с течение на времето.

"Понастоящем огнеупорният материал в стратосферните частици е предимно желязо, силиций и магнезий от естествения метеоритен източник", пишат изследователите в новия си документ. "И се очаква количеството на материала от връщането на горните степени на ракетите и спътниците да се увеличи драстично през следващите 10 до 30 години. В резултат на това се очаква количеството на алуминия в частиците на стратосферната сярна киселина да стане сравнимо или дори да надхвърли количеството на метеорното желязо, с неизвестни последици за включванията и леденото зараждане."

Въпреки че в околоземна орбита има много боклук от първите години на човешката космическа ера, по-новите изстрелвания са направени с оглед на ограничен срок на експлоатация. Проектират се космически апарати, които в крайна сметка ще се деорбитират и ще паднат обратно на Земята, като се използват материали, които ще изгорят в горните слоеве на атмосферата, вместо да се разбият на повърхността.

