Еманюел Грегоар е новият кмет на Париж

К андидатът на Социалистическата партия Еманюел Грегоар спечели кметската надпревара в Париж, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Той ще наследи съпартийката си Ан Идалго като кмет на френската столица, след като резултатите от втория тур на местните избори показаха ясна преднина за традиционната левица.

Kрайната десница с провал на местните избори във Франция

Крайната десница спечели убедителна победа в град Ница, разположен на Френската Ривиера.

Гласуването бе тест за баланса на силите на френската политическа карта преди началото на надпреварата за президентските избори през 2027 г. Окончателните резултати все още се очакват в големите градове, включително в Париж.

Грегоар обяви победа, след като частичните резултати показаха, че изпреварва съперницата си от консерваторите Рашида Дати, която от своя страна призна загубата си.

„Победи определена визия за Париж, жизнен Париж, прогресивен Париж“, заяви Грегоар, преди да се отправи по парижките улици към кметството с велосипед.

Френските управляващи с тежка изборна загуба

Той добави, че градът „ще бъде сърцето на съпротивата“ срещу съюза на десницата и крайната десница, една година преди президентските избори.

Френските избиратели гласуваха в неделя на втория тур в местните избори в 1500 населени места, включително в големи градове.

Кметовете и общинските съветници се избират с мандат от шест години.

Избирателната активност към 17 ч. местно време (18 ч. българско) беше малко над 48% - по-висока отколкото през 2020 г, когато изборите бяха проведени по време на пандемията от КОВИД-19, но с четири процента по-ниска в сравнение с 2014 г., съобщи Министерството на вътрешните работи.

В Ница – петия по големина град във Франция, разположен на Френската Ривиера – крайната десница спечели най-убедителната си победа на изборите, след като бе избран кандидатът ѝ Ерик Сиоти – бивш консерватор, който се съюзи с „Национален сбор“ на Марин Льо Пен.

Партията на Льо Пен обаче загуби в няколко градове, които бе посочила за свой приоритет. Те включват Марсилия – втория по големина град във Франция, където досегашният кмет от левицата Беноа Паян спечели срещу крайнодесния кандидат Франк Ализио.

Кандидатите на крайната десница загубиха и срещу системните кандидати в Ним и пристанищния град Тулон на Средиземно море, които бяха две ключови цели за „Национален сбор“.

Миналата неделя гласоподавателите избраха кметове в около 93% от 35 000 села, малки и големи градове, където се състезаваха по един или двама кандидати, които не бяха свързани с никоя партия,припомня АП.