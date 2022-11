Катар към Европа: Звучите "арогантно" и "расистки"

В ъншният министър на Катар заяви, че западните критики към страната преди Световното първенство по футбол са "арогантни" и "расистки", тъй като предстоящият турнир поставя в центъра на вниманието състоянието на правата на човека в Доха, пише БГНЕС.

В ексклузивно интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани заяви, че европейските и западните държави смятат, че Катар "не е подготвен в интелектуално или културно отношение да бъде домакин на Световната купа".

“What about their own problems within their countries, which they are turning a blind eye?” - Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani https://t.co/3MgkOiav4e