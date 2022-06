Катар забранява секса без брак по време на Световното по футбол

П о време на Световното първенство по футбол в Катар тази године ще важи забрана за интимни връзки между неженени хора.

Според Daily Star сексът ще бъде официално забранен за футболисти, персонал и фенове, които идват на турнира. Нарушаването на това правило може да доведе до седем години затвор.

