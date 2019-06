Я понският премиер Шиндзо Абе се надяваше с посещението си в Иран да предизвика по-скоро разговор за мир. Той едва ли е имал представа какво ще се случи. Посещението му в Техеран тази седмица – първото на японски премиер от Ислямската революция през 1979 г., трябваше да има символичен характер за намаляване на трупащото се напрежение в района на Персийския залив. Япония, която е третата по сила икономика в света, е важен съюзник на САЩ, но и търговски партньор на Иран. Заради тези обстоятелства, Абе реши да поеме щафетата в името на омиротворяването, но срещата с иранския президент Хасан Рухани не премина спокойно. След срещата, японският премиер заяви, че регионът може „инцидентно“ да влезе в конфликт. И тогава, само на няколко километра от иранския бряг, дойда категорична илюстрация на тези страхове.

САЩ официално обвиниха Иран, ще има ли война

На 13 юни два танкера в Оманския залив изпращат сигнали, че са получили повреди заради силни експлозии. Единият плава под флага на Маршаловите острови, но е собственост на норвежка компания и пренася нафта от Абу Даби. Вторият е регистриран в Панама, собственост на японска компания, натоварен с метанол. Снимки от ирански държавни медии показват ясно как гори повърхността на норвежкия кораб. Стълбът дим е толкова гъст, че може да бъде забелязан на сателитни изображения. Причините за взривовете не са ясни, но се появиха кадри от Държавния департамент на САЩ, показващи възможно участие на Иран.

Последните новини за атакувани танкери още повече напрегнаха политици и наблюдатели на района. През Ормуз, където са станали експлозиите, преминава една-трета от световния петрол. Нещо повече – това не са първите подобни случаи през последните два месеца. На 12 май четири кораба от Обединените арабски емирства са саботирани и стават негодни за плаване. Разследването показва, че огромните пробойни, които се появяват по корабите, са причинени от руднични мини. Експлозиите на 13 юни причиняват щети дотолкова, че екипажите са евакуирани. Има данни дори за възможно използване на торпедо.

Каквито и да са причините и както и да е станало, няма спор, че международни танкери, преминаващи през един от най-важните протоци за световната търговия и корабоплаване, са били атакувани и взривовете не са причинени от инцидент. От японската компания, чиято собственост е един от корабите, съобщиха официално, че техният съд е бил атакуван два пъти в период от четири часа.

