Известен френски актьор и режисьор пострада сериозно в катастрофа с мотоциклет

Ф ренският актьор и режисьор Матийо Касовиц е пострадал сериозно след катастрофа с мотоциклет в района на Париж и състоянието му е "тревожно", предадоха Франс прес и ДПА, позовавайки се на местните власти.

Касовиц е бил откаран в болницата на Кремлен-Бисетр в близост до френската столица, съобщиха от префектурата на департамента Есон, където е станал инцидентът.

Петдесет и шест годишният Матийо Касовиц е бил на опреснителен курс по мотоциклетизъм на пистата "Лина-Монлери", когато е катастрофирал, съобщи полицейски източник за Франс прес.

