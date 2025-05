Ужасяваща атака в САЩ: Бездомна жена е подпалена в съня си

В идео с шокиращо съдържание разпространено в медиите показва ужасяващ момент, в който бездомна жена на улица в Сакраменто, САЩ, е запалена в съня си.

Жертвата има тежки изгаряния, които й попречиха да идентифицира нападателя си за няколко седмици. Според полицейските доклади, случаят е разследван като преднамерено нападение, предаде SkyNews.

