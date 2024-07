Израел атакува Хан Юнис, палестинските власти съобщиха за 71 жертви

И зраелското армейско радио съобщи днес, че въоръжените сили на страната са взели на прицел военния ръководител на радикалната палестинска групировка "Хамас" Мохамед Дейф при атаката в град Хан Юнис в ивицата Газа, предаде Ройтерс. Според здравните власти в анклава при нападението в южната му част са били убити 71 палестинци.

Военното радио уточни, че е не ясно дали Дейф е бил убит при удара. Израелските въоръжени сили казаха, че проверяват тази информация, но че ударът е бил извършен в отделен с ограда район, принадлежащ на "Хамас" и че повечето хора там са били бойци.

