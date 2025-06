Китай обвини Тръмп в нарушение и заплаши със “силови мерки”

К итай обвини Съединените щати в нарушаване на споразумение, постигнато по време на разговорите за намаляване на митата, проведени през май в Швейцария, и заяви, че ще предприеме по-нататъшни „силови“ действия, тъй като търговският спор между двете най-големи икономики в света отново се разгаря, пише Newsweek .

По-рано президентът Доналд Тръмп обвини китайската страна, че „напълно е нарушила“ Женевското търговско споразумение, в резултат на което САЩ и Китай намалиха вносните мита с общо 115 процентни пункта, с което бе успокоен световният пазар.

Временно търговско примирие между САЩ и Китай

Този подновен сблъсък между икономическите гиганти заплашва отново да дестабилизира световните пазари, да наруши установени вериги за доставки и да засегне американския бизнес и потребителите, които разчитат на международната търговия.

Размяната на обвинения подчертава дълбокото недоверие между страните и трудността в прилагането на търговски споразумения, дори след проведени на високо равнище преговори, насочени към намаляване на митата и успокояване на пазарите. Съществува риск от нова ескалация, включително повторно въвеждане на мита и други мерки.

China accuses Trump of violation, threatens ‘forceful measures’



The United States has unilaterally provoked new economic and trade frictions, exacerbating the uncertainty and instability of bilateral economic and trade relations,” while China has stood by its commitments. pic.twitter.com/id5clQmxld