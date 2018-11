Ким Чен-ян от Южна Корея бе избран днес от Общото събрание на Интерпол за президент на международната полицейска организация в конкуренция с ветеран от руските служби за сигурност, предаде АП.

Срещу кандидатурата на руснака Александър Прокопчук се обявиха САЩ, Великобритания и други страни от ЕС с мотива, че с избирането му на ръководния пост Русия ще зачести злоупотребата със системата за издаване на "червени бюлетини" с цел да преследва свои политически опоненти. Досега генералът от руското МВР беше вицепрезидент на Интерпол.

When breaking news is actually good news for a change: https://t.co/tyQquiZ8U0

Ким Чен-ян, който досега бе изпълняващ длъжността президент на Интерпол, си осигури повече от две трети от гласовете на заседанието на Общото събрание на организацията в Дубай. Мандатът му е до 2020 г., до края на четиригодишния мандат на предшественика си, китаеца Мън Хунвей, който бе арестуван в Китай.

Изборите за това кой да заеме висшия пост на организацията бяха обявени, след като през октомври оставка подаде предишния президент на Международната организация на криминалната полиция Мен Хунвей. Той буквално изчезна в края на септември, после се оказа, че е в Китай, където срещу него се води разследване за корупция.

Франс прес цитира държавния секретар на САЩ Майк Помпейо, който заяви вчера: "Насърчаваме всички страни и организации, членуващи в Интерпол и зачитащи правовата държава, да изберат почтен президент. Според нас това е г-н Ким".

"It is an insult to the very concept of international justice and international law enforcement."



Vladimir Kara-Muzra reacts to the possibility of a "political goon" from Russian President Putin's government heading INTERPOL. pic.twitter.com/mLhwE78ZOq