Индонезия мести столицата си

И ндонезийският парламент одобри законопроект за преместване на столицата от Джакарта в гориста област на остров Борнео, предаде ДПА. Решението на депутатите открива пътя към изграждането на новия град.

Проверете: Знаете ли старите имена на тези места

Законът беше одобрен от повечето политически сили, несъгласие изрази единствено малката Партия на справедливостта и просперитета.

BREAKING | Indonesia to name new capital city 'Nusantara'https://t.co/Nhv0lT6kEw#Indonesia #Nusantara #jokowi