Напрежение и остри реплики в първия дебат между Джордже Симион и Никушор Дан

П ървият дебат между Джордже Симион (AUR) и независимия кандидат Никушор Дан, претенденти за поста президент на Румъния, премина с остри словесни сблъсъци, взаимни обвинения и разгорещен спор за политическата система, прозрачността и финансирането на кампаниите.

Кандидатът на националистическата партия „Алианс за обединение на румънците“ (AUR) заяви, че споделя много от позициите на унгарския премиер Виктор Орбан, като подчерта, че те ще станат част от държавната политика в Румъния, ако той бъде избран, предаде агенция Аджерпрес.

Дебатът, организиран от телевизия „Евронюз Румъния“, се състоя преди втория тур на президентските избори, насрочен за 18 май. По време на него двамата кандидати представиха позициите си по ключови външно- и вътрешнополитически въпроси. Никушор Дан декларира пълна подкрепа за Украйна и за програмата на ЕС за въоръжаване, докато Симион категорично заяви, че „не би дал повече и една лея“ за чужди държави, настоявайки, че Румъния трябва да се съсредоточи върху собствения си народ.

Дан подчерта, че като държавен глава би гласувал „без дискусии“ в подкрепа на нов пакет помощи за Украйна. Той изтъкна, че сигурността на Румъния и Република Молдова зависи от изхода на войната и настоя за справедлив мир в полза на Украйна. Също така, той акцентира върху нуждата от киберсигурност и сътрудничество с европейските партньори срещу хибридната война, водена от Русия.

Pendant plus de trois heures, Nicușor Dan et George Simion ont débattu à dix jours du second tour de l'élection présidentielle. La guerre en Ukraine est l'un des sujets qui divise le plus les deux candidats.

➡️ https://t.co/jT3JaI9HxG #EuropeNews pic.twitter.com/X8495YBIKW