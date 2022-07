Има задържан за стрелбата в чикагското предградие

А мериканската полиция съобщи, че е задържала заподозрян, свързан с масовата стрелба в предградието на Чикаго - Хайлънд парк, предаде Ройтерс.

Стрелба на парад по случай 4 юли в предградие на Чикаго, има загинали

