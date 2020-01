Ядрената сделка с Иран: Умираща или вече погребана?

И ран няма да излиза от ядрено споразумение от 2015 г, известно още като Съвместен всеобхватен план за действие (СВПД). Това обяви говорителят на МВнР Абас Мусави.

Според Мусави Европейският съюз на практика няма законова база, за да активира Механизма за решаване на спорове по отношение на ядрената сделка. И дори обвини страните от ЕС, които са част от договорката, в незачитане на тяхната част от нея.

"Техеран все още остава в сделката... Твърденията на европейските сили за нарушаването й от Иран, са неоснователни", посочи той, цитиран от БГНЕС.

Мусави поясни, че дали Иран ще намали допълнително своите ядрени ангажименти, ще зависи от други страни, както и от това дали интересите му са обезпечени в рамките на споразумението.

Изявлението идва след като Франция, Обединеното кралство и Германия потвърдиха, че са пуснали механизъм за разрешаване на споровете по ядрената зона на Иран, създаден с цел да се справи с евентуални нарушения на СВПД.

