Нови бунтове раздират Иран

И ранските лидери са изправени пред втори ден на протести след признанието им, че украинският пътнически самолет, който се разби в Техеран, е бил свален с военен удар. При тежкия инцидент загинаха всичките 176 души на борда, много от които иранци.

Демонстрантите в столицата Техеран и в някои други градове скандираха лозунги срещу управляващите.

На места е имало и сблъсъци със силите за сигурност и стрелба със сълзотворен газ, съобщава Би Би Си (BBC).

Иран призна, че е свалил украинския самолет

Иран призна, че „неволно” е ударил самолета, след като първоначално го отрече, на фона на нарастващото напрежение със САЩ. Десетки иранци и канадци, както и граждани на Украйна, Великобритания, Афганистан и Швеция загинаха в самолета.

Протестиращите излязоха по улиците, въпреки разполагането на огромен брой сили за сигурност. Звеното за борба с безредиците, части на елитната революционна гвардия на мотоциклети и цивилни служители по сигурността бяха вдигнати на крак заради бунтовете.

Авиоексперт: Тероризъм в Иран, няма проблеми с „Фалкон”-а

🔴Now Iran



The people do not disrespect the flag of USA and Israel. They say all over Iran: We are not the enemy of the USA and Israel. Our enemy is the people of the Islamic Republic of Iran.#IranProtests #IranProtests2020 pic.twitter.com/usT41DaYtm — Mohammad Mozafari (@mohmd_mozafari) January 12, 2020

В някои клипове в социалните медии протестиращите могат да бъдат чути да скандират антиправителствени лозунги, включително:

„Те лъжат, че наш враг е Америка, нашият враг е точно тук“.

Много от протестиращите са жени.

Полуофициалната информационна агенция „Фарс” заяви, че до 1000 души са протестирали в различни точки в столицата. Протести е имало и в други градове на Ислямската република.

NYT: Видео показва украинския самолет, ударен от Иран

Още в събота студенти се събраха пред два университета. Първоначално те са искали да покажат уважение към жертвите на самолетната катастрофа, но по-късно вечерта избухнали гневни протести и се твърди, че властите са използвали сълзотворен газ, за да ги разпръснат.

Will media rush to report on the large #IranProtests where protestors are demanding the Supreme Leader step down? Or does that defy the narrative they want? Some chants wish death on him and others say "Our enemy is right here, they lie & say its America." pic.twitter.com/TpeQAEOK5J — Robby Starbuck (@robbystarbuck) January 11, 2020

Междувременно канадският премиер

Джъстин Трюдо обеща да търси справедливост за жертвите и отговорност от виновните

за свалянето на самолета, на борда на който имаше десетки граждани на Канада, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Няма да спрем, докато бъде въздадена справедливост”, обяви Трюдо пред 1700 човека на бдение в баскетболна зала към университета в Едмънтън – град, в който са живеели 13 от 57-те загинали при падането на самолета канадци. Видимо развълнуван, канадският премиер се обърна към семействата на жертвите, че не са сами. „Цялата страна е с вас, тази вечер, утре и през годините занапред”, подчерта той.

🇨🇦PM @JustinTrudeau's message at the vigil in #Edmonton was about the insurmountable loss of 176 lives💔 #PS752✈ But also of unity in a time of mourning. #FlightPS752pic.twitter.com/WaQRMRB7Ld — Jaro Giesbrecht🇨🇦 (@JaroGiesbrecht) January 13, 2020

Трюдо поиска Канада да участва в разследването на свалянето на самолета. „Ще продължим да работим с нашите партньори, за да осигурим прозрачно и пълно разследване”, обеща канадският премиер. „Няма да спрем, докато не получим отговори на нашите въпроси”, даде да се разбере Трюдо.

Иран вече е издал визи на осем канадски служители, които да се включат в разследването на свалянето на самолета. „Очаква се повечето от хората от екипа да пристигнат в Техеран още днес”, съобщи канадският министър на външните работи Франсоа-Филип Шампан, цитиран от Ройтерс.

