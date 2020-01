Хаос във Франция, нови стачки застрашават и въздушния транспорт

Синдикалните организации във Франция обявиха ново мобилизиране на продължаващата от началото на декември миналата година национална стачка срещу пенсионната реформа. Новите протестни действия са планирани за периода от 9 до 11 януари. По информация на българското посолство в Париж стачните действия ще засегнат обществения транспорт, включително и полетите, както и училища, болници, рафинерии и бензиностанции.

