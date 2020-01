Гърция, Израел и Кипър подписаха за газопровода EastMed

В Атина днес бе подписано междуправителствено споразумение за изграждането на Източносредиземноморския газопровод (EastMed) между Гърция, Израел и Кипър. Церемонията по подписването бе излъчвана пряко по държавната телевизия ЕРТ.

В присъствието на премиерите на Гърция и на Израел Кириакос Мицотакис и Бенямин Нетаняху и на президентът на Кипър Никос Анастасиадис, документът бе подписан от гръцкия министър на околната среда и енергетиката Костис Хадзидакис, израелския министър на енергетиката Ювал Щайниц и министъра на търговията, промишлеността и туризма на Кипър Георгиос Лакотрипис.„

Процедурата по сключване на споразумението ще завърши, когато го подпише и Италия, но дата за това още не е определена.

EastMed ще бъде подводен тръбопровод, предназначен за пренасяне на газ от морски находища в югоизточната част на Средиземноморието до континентална Европа. 1900-километровият тръбопровод има за цел да осигури алтернативен източник на газ за Европа, която сега главно разчита на доставките от Русия и Кавказкия регион. Очаква се строителството на газопровода да продължи около седем години и да струва около седем милиарда долара.

