Какво има в загадъчния оловен саркофаг, открит в "Нотр Дам"?

О ловният саркофаг, открит неотдавна в катедралата "Нотр Дам" в Париж, скоро ще бъде отворен в Института по съдебна медицина в Тулуза, където се очаква да бъдат разкрити тайните му "в съответствие" със законодателството за човешки останки, предаде Франс прес, позовавайки се отговорниците по археологическите разкопки.

Откриха древен саркофаг под парижката катедрала "Нотр Дам"

Прочутата катедрала е в процес на възстановяване след опустошителния пожар, обхванал я преди три години.

Антропоморфният саркофаг, който вероятно датира от XIV век, беше открит през март по време на археологически разкопки, предшестващи работата по възстановяването на шпила на катедралата, частично унищожен от пожара на 15 април 2019 г.

Заровен на 1 м под земята, саркофагът се е запазил в добро състояние. С помощта на ендоскопска камера беше направено първо изследване на вътрешността му, без да бъде отварян. Огледът разкри горната част на скелета на покойника, останки от растения под главата му, вероятно коса, текстил и предмет, който все още не е идентифициран.

Изваден от катедралата във вторник, саркофагът е депозиран на сигурно място в очакване да бъде изпратен "много скоро" в Института по съдебна медицина в Тулуза, съобщиха на пресконференция от Националния институт за превантивни археологически изследвания (Inrap).

Там съдебни лекари и учени ще отворят саркофага, за да изследват костите на покойника и други предмети, с цел да определят пола и здравословното му състояние. Те освен това ще "прецизират" чрез датиране с въглерод 14 все още несигурната хронология, посочи научният ръководител на разкопките Кристоф Бение.

"Ако се окаже, че саркофагът наистина е от Средновековието, това е изключително рядка погребална практика", допълни Бение.

Проучванията биха могли да предоставят информация и за ранга на починалия, който вероятно е принадлежал към църковен или светски елит.

"Човешкото тяло обаче не е археологически обект. Когато става въпрос за човешки останки, се прилага гражданският кодекс и археолозите ще го изследват като такъв", отбелязва президентът на Inrap Доминик Гарсия.

Екипът от Института по съдебна медицина в Тулуза вече е проучил саркофага на Луиз дьо Канго, бретонска благородничка, починала през 1656 г., чиито забележително добре запазени останки са открити по време на разкопки в манастира на якобинците в Рен, припомня Гарсия.

След като бъдат извършени проучванията, саркофагът ще бъде върнат "не като археологически обект, а като антропологическа ценност". Кое ще бъде мястото на последния му покой? Според Inrap се проучва възможността за "препогребване" в "Нотр Дам".