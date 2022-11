Фон дер Лайен: Трябва да направим всичко по силите си, за да ограничим глобалното затопляне

Т рябва да бъде направено всичко необходимо, за да бъде ограничено до 1,5 градуса по Цезий глобалното затопляне.

Това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, докато световни лидери обсъждат в египетския курорт Шарм ал Шейх мерки срещу промените в климата, предаде ДПА.

ООН: Планетата се движи към необратим "климатичен хаос"

"Изправени сме пред много предизвикателства, но климатичните промени са най-голямото", написа в "Туитър" Фон дер Лайен, която също е в Египет за конференцията КОП27.

"Трябва да направим всичко по силите си, за да постигнем 1,5 градуса", се казва в поста ѝ.

В него се споменава, че през 2021 г. ЕС се ангажирал да отпусне на световния Юг 23 милиарда евро помощ за намаляване на въглеродните емисии и адаптиране към промените в климата.

