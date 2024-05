Фон дер Лайен: Атаките срещу политици създават рискове за демокрацията

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за решителни действия за справяне с атаките срещу политици в Германия, предаде ДПА.

Тя отправи призива си по време на реч пред десноцентристкия Християндемократически съюз в Берлин след поредица от нападения срещу политици. Последните атаки бяха извършени вчера срещу член на „Зелената партия“ в Дрезден, както и срещу местен лидер на Социалдемократическата партия в Берлин.

