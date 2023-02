ФБР претърси къщата на плажа на Байдън на фона на разследване за класифицирани документи

А генти на ФБР претърсиха днес къщата на президента на САЩ Джо Байдън край Рехобот Бийч, Делауеър, съобщиха двама запознати източници пред NBC News, предаде БГНЕС.

Трети източник, запознат със ситуацията, заяви, че за претърсването не е имало заповед и то е било по взаимно съгласие.

