Европейската дипломатическа служба: ЕС трябва да затегне санкциите срещу "Хамас"

Е вропейският съюз трябва да обмисли затягане на санкциите срещу "Хамас" и неговите финанси, както и налагане на санкции на израелските заселници, отговорни за насилието на Западния бряг, се казва в документ на европейската дипломатическа служба, подготвен за външните министри на ЕС и до който агенция Ройтерс е получила достъп.

В документа се излагат варианти, които министрите да разгледат на среща в Брюксел в понеделник, докато обмислят реакции на войната между Израел и "Хамас" в ивицата Газа и подготовката за времето след войната.

Палестинското ислямистко движение "Хамас", което уби около 1200 души при изненадващото си нападение срещу Израел на 7 октомври, вече е включена в списъка на ЕС с терористични организации, което означава, че всички средства или активи, които тя има в ЕС, следва да бъдат замразени. Документът на дипломатическата служба обаче предлага ЕС да "засили санкциите срещу "Хамас" и други терористични групи", като вземе нови мерки срещу финансирането им и дезинформацията.

