Участници в масовото шествие във Варшава по случай 100-годишнината от независимостта на Полша изгориха знамето на Европейския съюз, съобщиха от крайнодясната организация „Общополска младеж“.

„Знамето на ЕС беше изгорено.

Тълпата скандира: „Долу Европейският съюз!“,

написаха националистите в социалната мрежа Туитър“ и приложиха снимков материал за доказателство, предаде БГНЕС.

An EU flag being set on fire at #MarszNiepodeglosci, with people chanting 'Down with the EU' pic.twitter.com/8ZVgZAJYBG