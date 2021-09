ЕСПЧ: Русия е отговорна за убийството на Александър Литвиненко

Е вропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че Русия носи отговорност за убийството на бившия шпионин Александър Литвиненко, отровен с полоний-210 през 2006 г. във Великобритания, предаде Франс прес.

Според съда "е твърде вероятно" отровителите, установени от британско разследване, "да са действали като агенти на руската държава".

Той изтъква освен това, че Москва не е представила "задоволително и убедително" алтернативно обяснение, нито е опровергала заключенията на британското разследване.

Европейските магистрати посочиха, че руските власти "не са провели ефективно вътрешно разследване", което би позволило да бъдат установени и изправени на съд "отговорните за убийството".

Те обявиха Русия за виновна в нарушение на чл. 2 от Европейската конвенция за правата човека,

гарантиращ правото на живот, и на чл. 38, който задължава държавите да представят на ЕСПЧ всички улики, необходими за разследване на даден случай.

