Дъщерята на Пеле публикува емоционална снимка с баща си

Д ъщерята на Пеле сподели вълнуваща снимка с баща си в социалните мрежи, при която те се радват "на още една нощ заедно", докато той е на лечение в болница, предаде БТА.

82-годишната легенда се лекува от рак на дебелото черво

от повече от година и бе приет в болница миналия месец, след като състоянието му се влоши.

Дъщеря му Кели Нашименто сподели снимка, на която се прегръщат.

"Още сме тук. Борим се с вяра. Още една нощ заедно", написа тя.

Pelé's daughter: "Here we go, in the fight and in faith. One more night together." ❤️🙏 pic.twitter.com/dn3iophYCW