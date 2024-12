Две руски летища спряха работа след атаки с дронове

Р уското летище в Казан временно спря да приема и изпраща полети, съобщиха днес от руската служба за надзор на авиотранспорта "Росавиация" в канала Телеграм, след атака на украински дронове срещу града, предаде Ройтерс.

Руските държавни медии съобщиха за нападение с дронове на жилищен комплекс в Казан, град на около 800 км източно от Москва. Агенция ТАСС съобщи, че са нанесени осем удара с дронове, включително шест по жилищни сгради.

Руските агенции не съобщава за жертви, като се позовават на местните власти.

Ukrainian Drones Target Residential Buildings in Kazan, Russia



In response to this threat, Russian authorities have suspended flights at several airports.



This incident is part of a recent escalation in drone warfare between Ukraine and Russia, with both sides conducting… pic.twitter.com/CbI5OP424H