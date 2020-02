Двама българи, завърнали се от Китай, под наблюдение заради коронавируса

Д вама българи са под наблюдение заради съмнения за коронавирус. Те ще бъдат под карантина в рамките на две седмици.

Прибрали са се във Велико Търново от Китай, съобщава NOVA.

Няма случай на заразен с новия коронавирус в България

Сами потърсили медицинска помощ и искали да бъдат прегледани, въпреки липсата на симптоми на вируса.

Преди дни стана ясно, че пробата за заболяването на украинския гражданин, настанен в болницата в Стара Загора, е отрицателна. 40-годишният мъж е с постоянно местожителство в Стара Загора, но през последните 3 години е пребивавал в Китай, откъдето се е завърнал на 4 февруари.

Украинец, завърнал се от Китай, е под карантина в Стара Загора

Мъжът със съмнения за коронавирус в Стара Загора се подобрява

Междувременно Русия обяви, че забранява влизането на руска територия на китайски граждани считано от 20 февруари, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Мярката има за цел да спре разпространението на коронавируса.

This is the latest update to the novel coronavirus outbreak. For more news and updates: https://t.co/hnx4fM2vUv pic.twitter.com/bJnWwEtR8L — TIME (@TIME) February 19, 2020

Централната китайска провинция Хубей пък обяви, че ще приложи още по-драстични мерки за издирване на пациенти с температура с оглед възпиране на разпространението на новия коронавирус.

Властите на Хубей ще проверяват данните за всички пациенти с температура, посетили лекар от 20 януари насам. Ще се проверяват и случаите на пациенти, купили без рецепти, медикаменти срещу кашлица и температура както в обикновените аптеки, така и в онлайн аптеките. Откритите хора ще бъдат прегледани и ако е необходимо поставени под карантина или хоспитализирани.

Същевременно в Женева представителят на Световната здравна организация по въпросите на извънредните ситуации Майк Райън заяви, че строгите мерки, взети от Китай, са забавили разпространението на коронавируса зад граница с две-три седмици, предаде ДПА.

Стотици пътници започнаха да напускат круизния кораб "Даймънд принсес" в японското пристанище Йокохама, след като прекараха две седмици на борда под карантина, която беше остро критикувана заради неуспеха да спре разпространението на новия коронавирус сред пътниците и екипажа.

Над 540 души бяха заразени на борда.

Служители на японските власти ще прекарат следващите няколко дни в организиране на евакуацията на около 2500 души, които бяха държани на борда в японското пристанище Йокохама близо до Токио, след като един пътник, който слязъл по-рано в Хонконг, беше диагностициран с новия коронавирус.

88 more people test positive for coronavirus on ship off Japan https://t.co/H2UxFoaUJW — Kushan Mitra (@kushanmitra) February 19, 2020

Корабът, наречен от някои експерти "перфектният вирусен инкубатор", се превърна в мястото, където бяха регистрирани най-много заразени извън Китай. До вторник на кораба бяха регистрирани 542 случая на новия коронавирус от общо 3711 души на борда.

Въпреки че японските власти твърдят, че броят на заразените престава да расте, ежедневно на борда се регистрират десетки нови случаи. Във вторник пробите на 88 души се оказаха положителни, а предишния ден броят на новите случаи беше 99.

Около 500 души се очакват да се завърнат по домовете си в сряда. Членовете на екипажа, които не беше възможно да останат по каютите си през последните две седмици, ще останат на кораба.

169 души, заразени с вируса, все още бяха на борда във вторник в очакване да бъдат откарани в болница.

САЩ евакуираха от кораба над 300 души през уикенда, които в момента са под карантина за още 14 дни. Седем души бяха евакуирани в Южна Корея по-рано.

Чартърни полети са изпратени за пътниците от Канада, Австралия, Италия и Хонконг.

По време на карантината пътниците бяха инструктирани да стоят в каютите си и да не контактуват с други пътници. На настанените в каюти без прозорци беше позволено да излизат на палубата за около един час на ден.

Южна Корея съобщи за 15 нови случая на новия коронавирус (Covid-19), регистрирани в сряда, съобщи "Ройтерс". С новите заболели броят на хората, заразени от вируса в страната, достигна до 46.

Тринадесет от новите случаи са в град Тегу и околната провинция Кьонсан-Пукто, като 11 от тях са свързани с потвърден по-рано носител на вируса, съобщиха корейските центрове за контрол и превенция на заболяванията, цитирани от БТА.

ЕК: Повод за паника няма, броят на заразените с коронавирус в ЕС остава нисък

More than 600 cases of the virus, officially called Covid-19, have been confirmed in the country — the largest outbreak outside China https://t.co/3s0dExP4LL — CNN International (@cnni) February 19, 2020

По-ранният носител е бил потвърден във вторник. Той няма история на далечни пътувания, но е посещавал църковни служби и е потърсил помощ в болница, преди да даде положителна проба за коронавируса.

Южнокорейският президент Мун Дже-ин призова за строги мерки за контрол на инфекцията и за всички възможни действия за укрепване на икономиката, която, според него, е в кризисна ситуация в резултат на епидемията от новия коронавирус.

Новорегистрираните случаи на новия коронавирус (Covid-19) в китайската провинция Хубей, където е епицентърът на заболяването, отбелязват спад за втори пореден ден.

Китай изглежда побеждава коронавируса

Властите в провинцията съобщиха за 1693 случая, регистрирани във вторник, спрямо 1807 предишния ден. Това е най-ниският брой от 11 февруари насам.

Смъртните случаи във вторник обаче са повече - 132 спрямо 93 в понеделник.

Броят на заразените с вируса в Хубей за целия период на епидемията надхвърля 61,6 хиляди души. От тях са починали 1921, а са оздравели 9128, съобщи ТАСС, като се позовава на местните здравни власти.

В цял континентален Китай новите случаи на заразата във вторник са били 1749 спрямо 1886 предишния ден, съобщи Ройтерс, като се позовава на здравните власти.

Това е най-ниският брой от 29 януари. Общият брой на заразените достига до 74 185.

Починалите от вируса в Китай във вторник са били 136 или общо 2004 от появата на вируса.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.