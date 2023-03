Доклад: Всеки 10-и жител на Франция е имигрант

Е дна десета от хората, които са живели във Франция през 2021 г., са родени в чужбина, съобщи националната статистическа агенция INSEE в първото си проучване за имиграцията от десетилетие насам, предаде АФП.

Почти седем милиона души, или 10,3% от всички хора във Франция през тази година, са имигранти, което означава "родени като чужденци в чужда държава".

За сравнение, през 1968 г. 6,5% от френските жители са били чужденци, допълва изданието.

Повече от една трета от имигрантите във Франция през 2021 г. са придобили френско гражданство, се казва в доклада.

Имигрантите и техните потомци до голяма степен са се смесили с обществото, а много от тях имат деца, родени във Франция, показва проучването.

В третото поколение девет от десет души имат само една или две баби и дядовци, които са имигрирали във Франция.

Миграцията е допринесла за разнообразния състав на страната, заяви Силви Льо Минез от статистическата агенция.

"Една трета от населението на Франция е свързано с имиграцията в продължение на три поколения", каза тя.

