Н ай-малко 57 души са били убити в бунт в затвор в Бразилия, при който съперничещи си банди се бият в продължение на пет часа, твърдят официални лица, цитирани от Би Би Си.

Членовете на бандата от един затворнически блок нахлуха в друга част от затвора "Алтамир" в провинция Пара, съобщиха местните медии.

Официални представители на пресконференция съобщиха, че 16 от загиналите са обезглавени. Други съобщения сочат, че част от затвора е подпалена и това е предизвикало задушаването много хора.

Двама затворнически служители, взети като заложници, са освободени.

57 dead — 16 decapitated — in Brazil prison riot, officials say https://t.co/0OJbX8iQNb

52 dead, including 16 beheaded: Hours-long fighting broke out in #Altamira prison in #Brazilhttps://t.co/HCtVJgsT6e pic.twitter.com/gOJLxk84Lt