"Целуващи" кръвопийци носят смъртоносна болест в САЩ

Проблемът е, че заболяването може да остане латентно с години

9 септември 2025, 16:40



С мъртоносна болест настъпва в САЩ, пренасяна от "целуващи" кръвопиещи буболечки, предава "Индипендънт".

Заболяването, ендемично за Южна Америка, е открито при хора в множество щати. Болестта на Шагас се причинява от едноклетъчни паразити, които живеят в дузина видове насекоми от рода Triatomine, по-известни като "целуващи буболечки".

Заболяването се причинява от паразита Трипанозома крузи и по данни на Световната здравна организация ежегодно убива около 10 000 души по целия свят ежегодно.

Болестта на Шагас: Непознатата заплаха, която трябва да бъде разкрита

Проблемът е, че заболяването може да остане латентно с години, което означава, че много от случаите може да не бъдат докладвани.

Диагностицирането често става, когато жертвите пострадат от сериозни сърдечни проблеми, включително инфаркти или инсулти. 

Кучета, пренасящи паразита са открити и в 23 щата, както и във Вашингтон, окръг Колумбия, и на Американските Вирджински острови.

Инфектиране при диви животни – включително опосуми, миещи мечки, броненосци и койоти, е документирано в поне 17 щата.

Въпреки това, в повечето щати на САЩ болестта не подлежи на докладване, което означава, че лекарите не са длъжни да докладват и разследват случаите.

Това прави истинския мащаб на проблема труден за оценка, тъй като няма последователно докладване на инфекциите в цялата страна. Проучване от 2016 г. изчислява, че в САЩ са заразени до 300 000 души. Доклад в "Лос Анджелис Таймс" от този месец, обаче изчислява, че само в Калифорния до 100 000 души може да са се заразили с болестта. 

Официално здравните власти в САЩ считат болестта за неендемична. Но според експерти тя бързо се разпространява, а настоящата класификация предполага недостатъчно докладване и ниската обществена и клинична осведоменост.

Ентомологът Габриел Хамер коментира пред пред "Таймс", че докладваните случаи в САЩ са "само върхът на айсберга", тъй като "няма стандартизирана система за докладване и активно наблюдение."

    
САЩ болест Шагас


