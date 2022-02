Българин сред заложниците в магазинa на Apple в Амстердам

Б лизо шест часа продължи въоръженото нападение в магазина на Apple в центъра на Амстердам, преди похитителят да бъде заловен от полицията, предаде БТА.

Заложническа драма в магазин на "Епъл" в Амстердам

Крадец нападна семейство, върна се за телефона си

Заподозреният е 27-годишен мъж от Амстердам, отбелязва Асошиейтед прес. За да пусне заложника, похитителят е искал откуп от 200 милиона евро в криптовалута. Той е заплашвал, че ако исканията му не бъдат удовлетворени, ще се самовзриви.

Най-паметният български обир: Говори мъжът, откраднал 181 млн. лева

🇳🇱It has been reported that armed robbers took at least 1 person hostage at the #Apple store in #Amsterdam, the capital of the #Netherlands: In the first statement made by the Dutch police, it was stated that a gunman took at least one person #hostage at the Apple store. pic.twitter.com/npI0hRw6VT