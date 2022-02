Заложническа драма в магазин на "Епъл" в Амстердам

В магазин на "Епъл" в Амстердам въоръжен мъж е взел поне един човек за заложник.

От обекта е подаден сигнал за опит за въоръжен грабеж.

Посетители на съседно заведение са снимали как мъж с пистолет се приближава до витрината на магазина, държейки пред себе си друг човек за врата. Нападателят насочва оръжието към главата на заложника. Поле рита витрината на магазина и се оттегля, издърпвайки и невъоръжения човек.

Полицията в Амстердам потвърди в Туиър, че има ситуация с въоръжен нападател.

"Актуализация: има боравещ с огнестрелно оръжие в/близо до въпросния магазин, полицията е на място с много части, за да овладее ситуацията".

По късно от полицията обявиха, че няма разгласяват повече информация, за да не пречат на разследването.

