Блокадата в Южна Англия продължава, изпратиха военни

Б ританското правителство увеличи усилията за разчистване на струпването от хиляди камиони, блокирани дни наред в Южна Англия след затварянето на границите заради появилия се нов щам на коронавируса.

Министерството на отбраната съобщи, че изпраща "още 800 военни в Кент днес, за да съдейства за увеличаване на способностите за тестване, така че да помогне за разчистване на задръстването от автомобили и да направи възможно трафикът да започне да се движи с по-близко до нормалното темпо през Дувър".

Новите 800 души са допълнение към разположените вече в района 300 военнослужещи.

Въпреки това се очаква разчистването на задръстването да отнеме дни. Хиляди шофьори на камиони бяха блокирани в Англия от неделя, след като Франция затвори своята граница. В сряда беше постигнато споразумение между Великобритания и Франция, съгласно което шофьорите трябва да си направят бърз тест за коронавирус, преди да им бъде позволено да прекосят Ламанша с кораб или през Евротунела.

Британският транспортен министър Грант Шапс каза вчера, че от над 2300 тествани шофьори, само трима са дали положителен резултат. Според информационната агенция Пи Ей 700 камиона са успели да преминат Ламанша до днес. Над 5000 камиона обаче остават блокирани на неизползваното летище "Манстън" и в отцепен участък от път М20. Много от шофьорите се оплакаха, че изпитват недостиг на вода и храна. Също така няма достатъчно тоалетни.

Вчера Франция изпрати пожарникари и 10 000 теста за коронавирус отвъд Ламанша, за да помогне за разчистване на струпването от тирове.

Thousands of lorry drivers stranded at Dover spending Xmas Day in their cabs https://t.co/F6grvtNX1t pic.twitter.com/sz3eV7hDqr

"Вчера регистрирахме трафик от 1000 тежки камиона, идващи от Дувър, а днес само до обед преминаха 550. С това темпо ситуацията би трябвало да се нормализира окончателно утре", заяви Беноа Роше, генерален директор на компанията, която управлява пристанищата Кале и Булон-сюр-Мер. По изключение пристанището остана отворено и фериботите продължиха да работят на Коледа, като приемат само превозни средства от Дувър за Кале.

EARLIER: Stranded truck drivers spelled “HELP” with traffic cones in Dover.⁰



Thousands of truckers were stuck in logjams around Britain’s Port of Dover on #Christmas Eve, separated from families, despite some progress moving traffic. More: https://t.co/4UBHs42lWx pic.twitter.com/1fjhLhSlH6