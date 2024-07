Байдън, Путин, Си: Какво държи остарелите идеи и възрастните хора на власт?

„Когато държавите са в затруднено положение или се страхуват, те жадуват за управлението на по-възрастните мъже", пише Плутарх, гръцки историк и философ от първи век, когато разсъждава "дали един възрастен трябва да се занимава с политика".

Той вярва, че само старите хора притежават мъдростта, която дава възрастта, и спокойствието, което идва с опита. Върху това прави анализ и Кенан Малик в „Гардиън“.

