Демократите преценяват рисковете и ползите от загубата на Байдън

П резидентът Джо Байдън се опитва да съживи усилията си за преизбиране, а членовете на неговата партия обсъждат бъдещето на кандидатурата му, предаде BBC.

Неубедителното представяне на президента по време на дебатите миналата седмица повдигна сериозни въпроси относно физическата и психическата способност на Байдън да се кандидатира. Интервюто за ABC в петък подхрани още повече спекулациите за бъдещето на кампанията му.

На фона на тази несигурност Байдън се появи на две предизборни прояви в Пенсилвания тази неделя - ключов щат, в който има колебания.

Но тези усилия не попречиха на съпартийците на президента от Демократическата партия да обсъдят рисковете и ползите от запазването на 81-годишния Байдън начело на листата. В неделя следобед лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис свика среща с високопоставени законодатели от Демократическата партия, на която, както се съобщава, е била обсъдена кандидатурата на Байдън.

Четирима от участниците в разговора са заявили, че според тях Байдън трябва да се откаже, според CBS, американският новинарски партньор на BBC. Източници твърдят, че поне трима други са изразили загриженост относно шансовете му през ноември.

Редица високопоставени представители на Демократическата партия също изразиха позицията си в телевизионни интервюта през уикенда, като се опитаха да отговорят на въпроса: по-рисковано ли е да подкрепяме Байдън или да го изоставим?

Някои казват, че ако Байдън остане, партията може да претърпи поражение срещу Доналд Тръмп през ноември, но други твърдят, че замяната му е свързана с много неизвестни променливи.

Някои виждат потенциал в новото начало

На фона на последиците от слабото представяне на Байдън в дебатите, оттеглянето на президента може да донесе известно облекчение.

Някои демократи, сред които и заклети поддръжници на президента, заявиха същото, като предположиха, че опасенията на избирателите относно възрастта и умствената му острота са станали трудни за пренебрегване.

Дебатът "с право повдигна въпроси сред американския народ за това дали президентът има енергията да победи Доналд Тръмп", заяви в неделя представителят на Калифорния Адам Шиф.

Шиф спря да твърди, че Байдън трябва да се откаже от участие в интервюто си за NBC News - позиция, заета публично от петима демократи от Камарата на представителите досега.

Вместо това Шиф го призова да потърси съвет от хора с "дистанция и обективност" и да вземе решение дали смята, че е най-добрият кандидат за президент.

"Като се има предвид невероятното досие на Джо Байдън, като се има предвид ужасното досие на Доналд Тръмп, той [Байдън] би трябвало да избърше пода с Доналд Тръмп", каза Шиф. "Не би трябвало да е дори близо до него и има само една причина да е близо, и това е възрастта на президента".

Байдън е на 81 години, докато Тръмп току-що навърши 78 години. Възрастта на двамата кандидати се превръща във все по-спорен въпрос сред избирателите.

Социологическите проучвания показват, че някои избиратели губят вяра в Байдън. В анкета на Wall Street Journal, публикувана в петък, 86% от демократите заявяват, че биха подкрепили Байдън, което е спад спрямо 93% през февруари.

Друг кандидат може да постави ново начало и в други области. Преди тази вълна на паника сред демократите Байдън бе критикуван от избирателите по няколко политически въпроса, включително за справянето му с икономиката на САЩ и мигрантската криза по южната граница на страната.

Президентът беше изправен пред заплахата от дезертьорство от страна на прогресивните избиратели, които се противопоставят на отговора му на войната на Израел в Газа. Тяхната съпротива му коства повече от 100 000 гласа в Мичиган - решаващ щат за колебанията - по време на първичните избори през февруари.

Кандидатстването на Байдън "ще повлече всички останали надолу", заяви бившият представител на Охайо Тим Райън в неделя в интервю за Fox News.

Според някои лидери на Демократическата партия всяка полза от оттеглянето на Байдън може да бъде заглушена от очертаващите се рискове.

Ако президентът се оттегли, повечето от нещата, които ще последват, остават неясни: кой ще замени Байдън и как? И как този кандидат ще се справи с Тръмп?

През последните дни няколко съюзници на Байдън подчертаха капаните, заложени в този план, като заявиха, че Байдън е доказал своя успех.

