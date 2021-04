Байдън е съкрушен след нападението край Капитолия

П резидентът Джо Байдън е съкрушен, след като полицай от охраната на конгреса на САЩ бе убит при нападение край Капитолия, съобщи Белия дом, предаде БТА.

Според изявлението, цитирано от Ройтерс, президентът редовно е информиран за инцидента и започналото разследване.

Байдън е наредил знамената на Белия дом да бъдат спуснати наполовина в знак на почит към паметта на убития полицай Уилям Еванс.

WATCH: White House flag flies at half staff in honor of 18-year Capitol Police veteran William "Billy" Evans, who was killed in today's car ramming incident at the U.S. Capitol. https://t.co/Gc3qXPR2ok pic.twitter.com/enpEqbxBCW