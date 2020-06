Атака с нож в Глазгоу, има ранени

П ри атака с нож в шотландския град Глазгоу мъж рани шестима, а след това беше прострелян от органите на реда, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Атаката в Рединг е тероризъм, има задържан

Police are dealing with a major incident in Glasgow city centre after reports of a multiple stabbing.



Read more ➡️ https://t.co/y19qATHChY

Live updates ➡️ https://t.co/b1SDkCbvyy pic.twitter.com/0pSNBx3D5Z