Потопът в Австралия взе четири жертви, опасността не е отминала

В ластите в Източна Австралия съобщиха официално за най-малко четири жертви на наводненията в тази част на страната, предаде ДПА.

Воден ад в Австралия: Загинали, изчезнали и масови евакуации в Нов Южен Уелс

Torrential rain triggers flash floods in southeast Australia, stranding over 50,000 and killing at least two. Over 2,500 emergency personnel were deployed for rescues in New South Wales. More rain is expected, with rivers still rising. #NSW #Rains #Flood pic.twitter.com/75AnekNeiT