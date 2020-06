Атаката в Рединг е тероризъм, има задържан

Т рима души са убити, а други трима са тежко ранени при нападение с нож в английския град Рединг, съобщават от полицията, цитирани от Reuters.

Полицията е арестувала 25-годишния либиец Хаири Саадаллах за нападението, което се разследва като терористична проява, предаде Ройтерс, позовавайки се на източник от западна служба за сигурност, съобщи БТА.

По-рано днес полицията обяви, че атаката вече е квалифицирана като терористичен акт, съобщиха световните агенции.

Британският премиер Борис Джонсън нарече "ужасяващ инцидент" случилото се в Рединг.

"Мисля си за хората, засегнати от ужасяващия инцидент в Рединг", написа Джонсън в Twitter и благодари на службите за спешна помощ, които са се притекли на помощ на пострадалите.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.