Антъни Блинкън на визита в Израел, предстоят важни разговори

Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкън пристигна днес в Израел за среща с израелски лидери, първата му спирка от обиколката му в Близкия изток, целяща да подпомогне стигането до примирие, предаде Ройтерс.

🚨US Secretary of State Antony Blinken arrived in Tel Aviv, Israel, on Tuesday to meet with leaders and push for a ceasefire.

His visit aims to revive Gaza talks following the death of Hamas leader Yahya Sinwar.#Hezbollah #Lebanon #Israel #Iran #Iraq #Syria #Gaza #Hamas… https://t.co/WT4IF4P0UZ pic.twitter.com/MQOKQmipIi — GlobalSpotlight (@GlobalSpotlite) October 22, 2024

Това е 11-ото пoсещение в региона на първия дипломат на САЩ, откакто на 7 октомври миналата година палестинското движение "Хамас" нападна Южен Израел, което предизвика войната в Газа.

Antony Blinken has arrived in Israel to hold talks with Prime Minister Benjamin Netanyahu as part of wider Middle East efforts to revive ceasefire discussions.



This marks his 11th visit since the war in Gaza began. #Israel #Blinken #Gaza pic.twitter.com/nCsCYFp3rG — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) October 22, 2024

Той прави визитата и в момент, когато израелската армия засилва офанзивата си в палестинския анклав, както и срещу подкрепеното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула".

U.S. Secretary of State Antony Blinken has arrived in Israel on his 11th visit to the region since the outbreak of the Israel-Hamas war. https://t.co/gtmw6tG23Q — The Press Democrat (@NorthBayNews) October 22, 2024

* Във видеото: Блинкен пристигна в Израел за трудни преговори с Нетаняху

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase