Антъни Блинкен пристигна в Кайро

А мериканска делегация от 40 души, водена от държавния секретар Антъни Блинкен, пристигна днес в египетската столица Кайро, която е първа спирка от осмата му по ред обиколката в Близкия Изток от началото на войната в Газа, предаде ДПА.

Посещенията на Блинкен са с цел договаряне на прекратяване на продължаващата война в ивицата Газа между Израел и палестинската групировка „Хамас“. Той ще се срещне с президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси.

След Египет, Блинкен ще се отправи към Израел, Йордания и Катар, а обиколката му ще приключи в сряда. Държавният департамент на САЩ обяви, че Блинкен ще обсъди с партньори нуждата от постигане на споразумение за прекратяване на огъня в Газа, което да гарантира освобождаването на всички заложници.

