Стефанос Циципас победи непобедения от 2016 г. насам на Australian Open - Роджър Федерер.

20-годишният грък надделя в гладиаторската битка, продължила почти четири часа, с пълен обрат до 3:1 сета, пише Gong.bg .

Федерер си стегна багажа към Швейцария, а родните фенове на младия Циципас ще имат щастието да гледат на живо на Sofia Open 2019 в началото на февруари.

"Няма как да опиша това, което стана, толкова съм щастлив".

Това заяви на интервюто с Джон Макенроу след края на мача си Циципас.

"От самото начало повярвах във възможностите си, че мога да победя един от най-великите. Изпитвам дълбоко уважение към една от легендите на нашия спорт в лицето на Роджър Федерер. Наблюдавам го от шестгодишен, това е като една сбъдната мечта за мен – да изляза на корта и да го победя", коментира тенисистът.

По думите му, той е показал чудесен борбен дух и това се дължи и на публиката.

"Излизах често на мрежата, за да го притискам максимално много. Повечето играчи в тура играят основно от дъното на корта, но аз наистина харесвам играта на мрежата", каза Циципас за играта си.

В спор за място на полуфиналите той ще се изправи срещу испанеца Роберто Баутиста Агут, който надделя в пет сета над миналогодишния финалист в надпреварата Марин Чилич.

2001: 19-year-old Roger Federer beats seven-time champion Pete Sampras in the Wimbledon round of 16



2019: 20-year-old Stefanos Tsitsipas beats six-time champion Roger Federer in the Australian Open round of 16 pic.twitter.com/kqppfl5O4o