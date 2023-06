Зендая изживя неудобен момент: Забраниха ѝ да влезе в ресторант в Рим

З ендая преживя неловък момент в Рим, тъй като ѝ беше отказано да влезе в луксозен ресторант заради строгия му дрескод.

26-годишната звезда, която се появи в черен потник и карго панталон, се опита да вечеря в ресторант "Terrazza Borromini" в италианския град, който изисква "smart casual" стил за гостите.

zendaya in rome looking flawless as always pic.twitter.com/ZyJ8fftnFf

Въпреки това звездата, която имаше резервация, не беше допусната до ресторанта заради облеклото си, и изглеждаше разочарована по време на разговора си с персонала на ресторанта. В крайна сметка след инцидента групата вечеря в близка пицария.

Междувременно кавалерът на звездата, 27-годишният актьор Том Холанд, беше забелязан на разходка в Ню Йорк с 38-годишния пилот от Формула 1 Люис Хамилтън.

Том и Зендая имат романтична връзка от 2017 г., след като се снимаха заедно във франчайза "Спайдърмен".

Наскоро двойката беше на почивка за 27-ия рожден ден на актьора. Като се включи в собствения си Instagram Зендая даде на феновете си поглед към идиличното им пътуване и показа малко любов към Том в специалния му ден. Тя снима английския актьор да плува в океана с потопена под водата глава и постави знак със сърце с ръце.

Друга снимка показва Том, който гледа към Зендая, докато се катери по океанските скали и разглежда зашеметяващия бряг.

За рождения ден на Том миналата година Зендая написа трогателен поздрав, в който го нарече "единственият, който ме прави най-щастлива". Тя включи сладка черно-бяла снимка, на която тя и Том са прегърнати.

Двамата демонстрират обичта си един към друг в социалните медии, откакто преди две години оповестиха публично романса си.

Zendaya is rejected entry to upscale restaurant in Rome https://t.co/N1vOnbCKTa via @DailyMailCeleb it has a dress code, being a "Celeb" doesn't mean you get special treatment.