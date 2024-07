Защо виждаме обувки да висят по жиците?

С лучвало ли ви се е да се разхождате и да забележите чифт маратонки, преметнати през електропровод? Това не е необичайна гледка и има основателна причина.

Хвърлянето на обувки - или shoefiti - се прави по целия свят и по най-различни причини, така че нека се потопим в някои от най-разпространените теории за това на пръв поглед нелогично поведение.

Мемориал

Хората са отбелязвали паметта на мъртвите в продължение на хилядолетия, като гробовете и местата за погребения датират още от времето на неандерталците. Оттогава насам сме измислили най-различни начини да си спомняме за изгубените близки - от Memento Mori до окачване на обувки на електропроводи.

Тази практика обаче има потенциал да се обърне срещу нас, особено в случая с един тиктокър, който разгневи хората, след като публикува вече изтрито видео, в което реже висящи обувки, за да ги продава. Трикът беше критикуван онлайн за „безчувственост“, след като потребителят написа: „Когато видите обувки по електропроводите, може да си помислите за територия на банди, но това, за което аз си мисля, е печалба“, посягайки към разпространена легенда за висящите обувки.

