Всичко ужасно се обърка: Как 8 души се опитаха да живеят в биосфера в продължение на 2 г.

А ко някога искаме да живеем на други планети, ще трябва да измислим ефективни и устойчиви начини да оцеляваме. Това означава да отглеждаме храна, да имаме вода и кислород и всички останали неща, които имаме на Земята, които ни пречат да се превръщаме в трупове по-бързо отколкото е необходимо.

Освен да пресъздадем цяла планета, трябва да създадем наши изкуствени биосфери, които пътуващите в космоса хора да обитават. Това са затворени екосистеми със собствен кислород, растения и всичко, от което се нуждаем, за да поддържаме живота си. Амбициозни изпитания за това вече са провеждани на Земята, включително опита със скандалната Биосфера 2.

На стойност между 150-200 милиона долара, Биосфера 2 (между другото Биосфера 1 е Земята, в случай че се чудите) е изследователско съоръжение в пустинята, което – за известно време – имало за цел да бъде затворена екосистема, пресъздаваща много аспекти от самата Земя. Вътре в комплекса, простиращ се на 2,75 акра площ, изолирана със стомана и стъкло като купола от филма за Симпсън, 3800 вида растения и животни били затворени с осем човека (четири жени и четирима мъже), които трябвало да разчитат на отглежданата от тях храна и циркулиращия кислород, за да оцеляват.

Планът бил проектът да продължи две години, но трудностите се появили още в самото начало.

Две седмици след началото на мисията, една от обитателките, Джейн Пойнтър, заклещила ръката си във вършачката за ориз, като срязала върха на единия си пръст. Резидентният лекар успял да го прикрепи отново, но скоро станало ясно, че ще се наложи операция извън купола. Когато тя се върнала по-късно същия ден, промъкнали с нея някои доставки, но се оказало, че това не са единствените тайни запаси, които влезли в "Биосферата".

Отглежданите за храна растения вътре в сферата не растели достатъчно бързо и обитателите започнали да губят тегло. Културите растели твърде бавно, а отглеждането им било много трудоемко. На кафеените храсти например били нужни седмици, за да произведат достатъчно за една чаша, с която биосферианците да седнат и да обмислят проблема „ние нямаме никаква друга храна“. В рамките на месеци те били принудени да проникнат в спешните запаси с храна, за които външният свят не знаел.

Опрашителите – колибрита и медоносни пчели – измрели, което увеличило проблемите им със земеделието. 10 месеца след началото на проекта, консултативният съвет издал осъдителен доклад за ситуацията, както и за факта, че участващите членове нямат научна експертиза. След това целият съвет се оттеглил, което никога не е добър знак, че нещата вървят чудесно.

По-лошото тепърва предстояло, тъй като нивата на кислород в биосферата започнали да спадат и никой по онова време не можел да разбере точно защо. През януари 1993 г., когато оставали още девет месеца от експеримента, нивата на кислород спаднали до около 15 процента - еквивалент на 3660 метра високо в планината.

„Чувствах се като на планинско катерене“, споделил един от участниците пред Guardian.

„Някои от екипажа започнаха да получават сънна апнея. Забелязах, че не мога да завърша дълго изречение, без да спирам, за да си поема глътка въздух. Живеехме в нещо като бавен танц, без загуба на енергия. Ако нивата на кислород бяха паднали по-ниско, можеше да имаме сериозни здравословни проблеми.“

За да добави към стреса, биосферата се превърнала в туристическа дестинация, за да компенсира високите разходи. Освен че гладували, борели се да дишат, хлебарките започнали да превземат мястото, акарите нападнали посевите им, те били наблюдавани като животни в зоологическа градина.

В групата назрели конфликти, хвърляли се чаши и се плюели един друг. Тъй като моралът спаднал, както и нивата на кислорода, било решено екипажът да получи храна, както и тайни семена и витамини, които се вкарвали тайно в комплекса на всеки две седмици.

