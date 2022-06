Откриха живот в една от най-неблагоприятните среди на Земята

К анадски учени откриха микроби, живеещи в една от най-неблагоприятните среди на Земята - извора Лост Хамър в Арктика, където почти няма кислород, а водата, която се просмуква през 600 м вечен лед, е много солена и температурата е под нулата, съобщи Сайънс алърт.

От дълбочините под вечната замръзналост към повърхността се процежда вода с по-малко от една част на милион разтворен кислород, около 24 процента соленост и температура около минус 5 градуса по Целзий.

Откритието ще помогне в търсенето на извънземен микробен живот, който евентуално може да съществува на луните Европа и Енцелад, или на Марс.

