Вижте как климатичните промени застрашават производството на вино

Ч аша вино или две от любимото вино може да се превърне в рядка наслада. Освен ако производителите не разменят сортовете грозде така, че да се адаптират към климатичните промени, предупреждават изследователи.

Глобално затопляне средно с 4 градуса по Целзий, което не е изключено в рамките на века, ще застраши до 85 на сто от районите в света, в които се произвежда вино, съобщава "Ройтерс".

Загубите

могат да се намалят, като производителите се насочат към други сортове грозде, препоръчват учените, публикували изследването си в "Протоколи на Националната академия на науките" в САЩ.

