Пъф Деди се яви за кратко в съда и пожела "Весели празници"

Р апърът и продуцент Пъф Диди (Шон Диди Коумс), който е в нюйоркски затвор заради обвинения в трафик на хора за сексуална експлоатация, се яви за кратко пред американски федерален съд, където се очаква да започне процесът му през пролетта на 2025 г., съобщи АФП.

Музикалният магнат се появи облечен в смачкани затворнически панталони и риза и поздрави с широки усмивки някои от децата си, присъстващи в съдебната зала в Манхатън.

Шон Кумс, както е рожденото му име, или Пи Диди или Пъф Деди, както още е известен, трябва да се изправи пред съда на 5 май 2025 г. по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, изнудване и транспортиране на хора с цел проституция. Той не се признава за виновен и настоява, че е невинен. Заплашва го доживотен затвор.

Sean "Diddy" Combs wished spectators a "Happy Holidays" as he left court following a brief hearing Wednesday, during which prosecutors said they were on pace to turn over more evidence to Combs' defense attorneys by the end of the year. https://t.co/Df6k7HDARQ