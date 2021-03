В "Като две капки вода": Рафи превърна балкона си в "Ла Скала"

З а първи път в историята на „Като две капки вода” участник пя извън сцената. Рафи Бохосян е под карантина заради контакт със заразен с COVID-19. Затова се наложи певецът да влезе в образа на Андреа Бочели от разстояние. Той пя на живо от балкона на апартамента си.

„Подготвям се от вкъщи. Трябваше по телефона да се чувам с Етиен Леви и Жоро Низанов. Смятам, че съм готов”, сподели преди участието си певецът Рафи.

Рафи е победителят във втория лайф на „Като две капки вода“ – All Stars

Гост-жури тази в „Като две капки вода“ – All Stars днес e Велизар Соколов-Заки.

Поли Генова откри вечерта със сериозното предизвикателство да се превъплъти в образа на Краля на попа Майкъл Джаксън като изпълни парчето They Don't Care About Us. „Сложният ритъм във всички песни на Майкъл Джаксън не всеки може да усети. Много сериозен фокус трябва да има върху всяка буква в текста. Изисква се сериозна концентрация и в хореографията!“, сподели изпълнителката.

Втори на сцената излезе Къци Вапцаров, който се преобрази в българския Елвис Пресли – Аспарух Лешников като изпя парчето му „Страшно обичам жените“. „Как ще докарам този тон, не знам. Много интересен и достолепен мъж и изпълнител. Дайте ми момичета на късмета и опорна точка и гледайте какво следва! Важното е образът да заживее на сцената!“, закани се Къци.

Следваща на сцената излезе поп фолк орхидеята Софи Маринова, която се преобрази в Стинг и изпълни хитовото парче Desert Rose. „Краят на текста ми е труден, тембърът му е интересен и специфичен. Дано да ми се получи! Покрай „Капките“ ще науча английски“, пошегува се певицата.

Рафи се включи от своя дом.

След него на сцената се качи Михаела Маринова, която изпя песента Jerusalema на Master KG. „Да направя много актуален образ. Езикът, на който ще пея, е много труден. Песента е актуална с танца си. Тя е тренд в момента!“.

AZIS влезе в образа на култовия актьор, режисьор и певец Мариус Куркински „Ти-ри-ри-рам“. „Това е един от най-големите ми страхове – да имитираш гений! В парчето има една тенденциозна превзетост! За мен това е най-голямото предизвикателство за мен до момента!“, категоричен бе той.