Турнето на Мадона: Кралицата на попа извади на показ своите „скъпоценности в короната“

Т я е известна като Кралицата на попа и на откриващата вечер на световното си турне Celebration в Лондон Мадона извади „бижутата си от короната“.

Звездата изпълни повече от 40 хита, сред които определящи епохата химни като "Ray Of Light", "Like A Prayer" и "Holiday".

Тя се спря и на инфекцията, която едва не я уби това лято, като каза на феновете: "Не мислех, че ще успея - не мислеха и лекарите ми".

И изрази скръбта си от ситуацията в Израел и Газа.

"Толкова е болезнено да бъдеш свидетел на това", каза тя. "Сърцето ми се къса, когато виждам как деца страдат, тийнейджъри страдат, възрастни хора страдат. Сигурна съм, че сте съгласни."

Концертът беше обявен като първия в историята на Мадона сет от най-големите ѝ хитове и в това отношение той не разочарова.

Подпомагана от винтидж костюми и архивни кадри, тя премина през кариерата си, която я изведе до музикална икона, като същевременно подчерта влиянието ѝ върху популярната култура.

Тя започна изявата си с „Nothing Really Matters“, чийто текст е насочен директно към феновете: "Никога няма да бъда същата заради вас".

В един момент на сцената имаше 18 Мадони, всяка от които имаше различна визия - от розовото трико на „Hung Up“ до костюмите на доминатрисите от „Erotica“.

Дори триетажната кръгла сцена беше проектирана така, че да прилича на "сватбена торта", от която тя изпълни „Like A Virgin“ на наградите на MTV през 1984 г.

Първото действие на спектакъла бе посветено на годините преди славата на Мадона в Ню Йорк, когато тя се опитва да пробие на музикалната сцена, живеейки в бедност. Тя си спомни за първата си работа като част от група, наречена „The Breakfast Club“.

Madonna's Celebration Tour reviewed: The Queen of pop brings out her crown jewels https://t.co/GcHCpifatx

"Свирех на барабани, но не ми харесваше да бъда барабанист", каза тя. "Наистина исках да съм отпред. Затова ми позволиха да изсвиря една песен, една вечер." Тя добави, че е нарамила китара и е започнала да изпълнява един от първите си сингли - „Burning Up“.

Технически проблеми поразиха озвучителната система, която трябваше да бъде "рестартирана", което остави Мадона да запълни почти 10 минути.

"Това е точно онова, което не искате да се случи на премиерата ви", отбеляза тя.

Вместо да поеме по лесния път и да напусне сцената, както биха направили много артисти, тя разказваше на публиката истории за дните си в Ню Йорк.

"Живеех в помещението за репетиции, в което групата ми репетираше, и нямаше как да се изкъпя", спомня си тя в един момент. "Така че всъщност се срещах с мъже, които имаха душове и бани".

Емоционална версия на „Live To Tell“ прозвуча на фона на приятелите, които Мадона е загубила от СПИН - включително Мартин Бургойн, който ръководи първото ѝ клубно турне; хореографът Алвин Ейли, който я наема за своята танцова трупа през 70-те години; звездата на Queen Фреди Меркюри и много други.

След това премина в гневна версия на „Like A Prayer“, която подсказва, че епидемията от СПИН е предизвикала криза на вярата у звездата в края на 80-те години.

Madonna’s Celebration Tour Proves the Material Girl is Still the Reigning Queen of Pop Music: Concert Review https://t.co/TE0tp07eJd

Сред другите акценти бяха гръмотевичната версия на „Vogue“, представена като драг бал, изпълнението на „Crazy For You“ от 20 000 души и клубното майсторство на „Hung Up“ (включващо обилно количество голота от страна на танцьорите ѝ).

Звездата изглеждаше и звучеше невероятно през цялото време, като преминаваше от една сложна сцена към следващата с убеденост и сила, въпреки наколенката, която ѝ бе необходима заради повтаряща се травма.

По време на "Ray Of Light" тя летеше над публиката, осветена от множество лазери. „Erotica“ представи любовта като боксов мач - може би напомняне за бурните ѝ връзки, но и препратка към сегашното ѝ гадже, треньора по бокс Джош Попър, който се появи на видеоекраните.

Имаше и почит към нейните съвременници Майкъл Джексън, Шиниъд О'Конър и Принс (чрез неиздаденото китарно соло, което той записа за Like A Prayer).

Но най-трогателните моменти бяха общуването на Мадона с нейните деца. 17-годишната Мърси акомпанира на пиано на майка си за „Bad Girl“, като пееше заедно с нея, докато демонстрираше чудни мелодични движения нагоре-надолу по клавиатурата; докато 11-годишната Стела се включи в хореографията на каубойската тема „Don't Tell Me“.

Осиновеният ѝ син Дейвид също свири на китара по време на „Mother And Father“ - песен от 2003 г., посветена на смъртта на майката на Мадона, която също се казва Мадона, когато певицата е само на пет години.

В началото на музиката на видеоекраните бяха излъчени изображения на Мадона-старша и на биологичната майка на Дейвид - Марита, с което се признаваше, че загубата на родител оказва влияние за цял живот, независимо от обстоятелствата.

Силата на връзката им беше подчертана отново, когато Мадона обсъди бактериалната инфекция, която я принуди да отложи това турне с три месеца.

"Събудих се в болницата с всичките си деца около мен", спомня си тя."Забравих пет дни от живота си... или от смъртта си. Всъщност не знам къде съм била. Но ангелите ме закриляха. И ако искате да знаете моята тайна и как оцелях, мислех си: "Трябва да бъда там за децата си. Трябва да оцелея заради тях".

Madonna's The Celebration Tour which kicked off tonight at the O2 Arena in London has been praised by fans and critics alike for its incredible production. #TheCelebrationTour #MadonnaCelebrationTour #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/ln4552KSh0